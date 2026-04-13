Pipa vuelca, derrama combustible y obstaculiza el paso en Sololá (Video)

Provial brinda seguridad vial por vuelco de tráiler en km. 125 de la ruta CA-1 Occidente, Sololá.



Paso cerrado momentáneamente por derrame de combustible.



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