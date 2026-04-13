Pipa vuelca, derrama combustible y obstaculiza el paso en Sololá (Video)

El paso quedó cerrado momentáneamente mientras se realizan labores de limpieza por derrame de combustible en la cinta asfáltica.
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Un vehículo de carga pesada que transportaba combustible perdió el control y quedó volcado en el kilómetro 125 de la ruta Interamericana CA-1 Occidente, jurisdicción de Sololá.
Tras el hecho, quedó combustible derramado en la cinta asfáltica y el paso obstaculizado. Al lugar del percance se presentaron Bomberos Voluntarios, quienes brindaron apoyo para realizar labores de limpieza.
También se presentaron agentes de Provial, quienes se encargaron de cerrar el paso vehicular, momentáneamente mientras las autoridades realizan las diligencias necesarias.
Tras el percance, solo se reportan solo daños materiales.
Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.