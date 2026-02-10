Buenos Aires: Video: Asesinan a futbolista argentino con una botella de vidrio

-

El futbolista sufrió una herida en el brazo que le afectó una arteria y le provocó una hemorragia severa que acabó con su vida.

Un hecho de violencia quedó grabado por una cámara de seguridad, en donde falleció Lucas Ignacio Pires, de 29 años, exfutbolista de Almirante Brown, quien fue atacado con una botella de vidrio rota durante una pelea en plena vía pública, en La Matanza, Buenos Aires.

Según han informado medios internacionales y locales, el principal sospechoso es uno de sus hermanos, quien es buscado por la policía de Argentina tras este crimen que ha ocasionado indignación en los usuarios de redes sociales.

En las imágenes se logra observar cuando Lucas Ignacio discute con su atacante que viste una playera de color negro, pero este último utiliza una botella de vidrio quebrada para agredirlo.

Lucas Ignacio Pires había jugado en el Club Almirante Brown de la liga Primera Nacional (segunda división) del futbol argentino. (Foto: redes sociales)

Lucas Ignacio trata de defenderse tirándole unas piedras que se encontraban en el camino, pero esto solo aumentó la ira de su agresor, quien lo atacó con más fuerzas hasta ocasionarle las graves heridas.

Luego de haber quedado gravemente herido, el atacante huye del lugar y otro hombre se acerca a Lucas Ignacio para tratar de auxiliarlo, pero tras varios minutos fallece en el lugar debido a que una de las heridas afectó una arteria y generó una hemorragia severa.

Exequipo lamenta la muerte

El Club Almirante Brown lamentó el asesinado de Lucas Pires, exjugador de esa institución. "Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos", agregó el club argentino de la liga Primera Nacional.