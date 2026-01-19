Video: Así capturan a terroristas, liberan a rehenes y controlan las cárceles

-

Durante la aprehensión de 17 terroristas, se decomisaron armas de fuego, motocicletas y una granada.

Tras los ataques realizados por terroristas dentro y fuera de las cárceles la mañana del domingo 18 de enero, la Policía Nacional Civil realizó varios operativos para poder resguardar el orden.

Durante estas diligencias se realizó la captura de 17 terroristas del Barrio 18. Un pandillero que habría atacado a elementos de la PNC en Chinautla, muri;o=

En las operaciones realizadas por las fuerzas policiales se incautaron dos fusiles de asalto, 16 armas de fuego ilegales y una granada de fragmentación que servirán para la investigación correspondiente. Al mismo tiempo, consignaron 160 motocicletas y 49 vehículos.

Los elementos policiales lograron retomar el control en centros carcelarios. (Foto: PNC)

Las cárceles Renovación I, Fraijanes y el Centro Preventivo de la zona 18 fueron controladas tras horas de trabajo. En el lugar fueron liberados 40 guardias del sistema penitenciario que habían sido tomados de rehenes con el propósito de negociar privilegios para los privados de libertad.

Luego de neutralizar a los terroristas se intensificaron los ataques hacia elementos de la PNC de los cuales quedaron fallecidos y otros más heridos.

En respuesta a estos altercados en la noche del domingo, el presidente Bernardo Arévalo informó en cadena nacional que se mantendrá en vigencia un estado de sitio con el propósito de resguardar la vida y la seguridad de los guatemaltecos.