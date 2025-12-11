Versión Impresa
Las imágenes del accidente en el Barrio Moderno Zona 2 (Video)

  • Por Reychel Méndez
11 de diciembre de 2025, 13:22
El choque resultó mortal para uno de los conductores. (Foto: Redes Sociales)

En el percance uno de los conductores falleció.

Luego de un accidente de tránsito ocurrido el miércoles 10 de diciembre, se viralizó un video en el que se observa el momento del choque.

El hecho ocurrió en la 4 calle y 12 avenida del Barrio Moderno, zona 2 capitalina y dejó a un hombre fallecido. 

La colisión fue cerca de la calle Martí. (Foto: Bomberos Municipales)
En el video se puede observar el origen del choque y cómo fue que el automóvil termina derribando un poste, subiéndose a una banqueta y casi impacta en una vivienda, mientras que el otro conductor termina en el asfalto y fallece en el lugar.

También se puede ver que un vecino del barrio sale a la calle segundos antes del choque y rápidamente ingresa de nuevo para evitar ser impactado por los vehículos. 

