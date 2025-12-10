Conductor muere tras un accidente de tránsito en la zona 2

La colisión dejó un hombre fallecido en la avenida del Barrio Moderno, zona 2.
OTRAS NOTICIAS: Tres extraditables fueron entregados a autoridades de EE.UU.
Un hombre de más de 30 años falleció tras un aparatoso accidente la mañana de este miércoles 10 de diciembre.
El hecho ocurrió en la 4 calle y 12 avenida del Barrio Moderno, zona 2 capitalina.
En la escena del accidente se puede observar que un automóvil se subió a una banqueta, pegó contra una vivienda y quedó semidistruido, mientras que un piloto de motocicleta quedó tendido en el asalfato.
Al llegar los socorristas constataron que el conductor del vehículo de dos ruedas ya no contaba con signos vitales.