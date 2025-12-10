Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Conductor muere tras un accidente de tránsito en la zona 2

  • Por Reychel Méndez
10 de diciembre de 2025, 07:46
El choque dejó a un hombre de aproximadamente 39 años fallecido. (Foto: Bomberos Municipales)

El choque dejó a un hombre de aproximadamente 39 años fallecido. (Foto: Bomberos Municipales)

La colisión dejó un hombre fallecido en la avenida del Barrio Moderno, zona 2.

OTRAS NOTICIAS: Tres extraditables fueron entregados a autoridades de EE.UU.

Un hombre de más de 30 años falleció tras un aparatoso accidente la mañana de este miércoles 10 de diciembre.

El hecho ocurrió en la 4 calle y 12 avenida del Barrio Moderno, zona 2 capitalina.

Elementos de bomberos acudieron a la escena, sin embargo el hombre ya había fallecido. (Foto: Bomberos Voluntarios)
Elementos de bomberos acudieron a la escena, sin embargo el hombre ya había fallecido. (Foto: Bomberos Voluntarios)

En la escena del accidente se puede observar que un automóvil se subió a una banqueta, pegó contra una vivienda y quedó semidistruido, mientras que un piloto de motocicleta quedó tendido en el asalfato.

Al llegar los socorristas constataron que el conductor del vehículo de dos ruedas ya no contaba con signos vitales.

Barrio Moderno está a tan solo unos minutos de la calle Martí. (Foto: Bomberos Municipales)
Barrio Moderno está a tan solo unos minutos de la calle Martí. (Foto: Bomberos Municipales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar