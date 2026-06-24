Un niño y un hombre resultan heridos tras ataque armado en zona 12

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Las víctimas de 9 y 36 años respectivamente, fueron atacadas mientras se conducían en un automóvil.

Un hecho armado ocurrió en horas de la tarde de este miércoles 24 de junio en la 7a. avenida y 22 calle de la colonia La Reformita, en la zona 12 de la ciudad capital.

Vecinos del sector dieron aviso a los Bomberos Municipales, quienes tras su arribo localizaron a dos personas con heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, por lo que les brindaron atención prehospitalaria.

Una de las víctimas fue identificada como: Héctor Mendoza de Paz, de 36 años, quien sufrió las heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

La segunda víctima es un niño de 9 años que presentaba una herida de bala en la pierna derecha, según informaron los socorristas.

Una de las víctimas es un niño de 9 años. (Foto: CBM)

Investigan ataque

Estas personas fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Roosevelt, en donde médicos de turno los recibieron para brindarles la respectiva atención.

Las autoridades correspondientes se hicieron presentes al lugar de los hechos para determinar las causas de este incidente de violencia y tratar de dar con los responsables.

En el lugar del ataque quedó el vehículo en el que se conducían las víctimas, el cual presenta múltiples perforaciones de bala.