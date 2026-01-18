Así fue el ataque contra la PNC en la zona 10 (video)

2 agentes PNC han muerto, les dispararon cuando prestaban servicio.



20 calle 26 avenida zona 10



⚠️ Inician desvíos viales por hecho armado, por favor utilice bulevar Los Próceres en zona 10, es la vía alterna más próxima. #PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/5lh9MI0WhW