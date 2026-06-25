Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Así liberaron el paso luego que un vehículo volcara en la ruta al Atlántico (Video)

  • Por Reychel Méndez
25 de junio de 2026, 10:03
Tras un accidente de tránsito que dejó volcado un vehículo, autoridades y personas que estaban en el lugar ayudaron a retirar al vehículo. (Foto: Captura de video)

Tras un accidente de tránsito que dejó volcado un vehículo, autoridades y personas que estaban en el lugar ayudaron a retirar al vehículo. (Foto: Captura de video)

Una colisión múltiple dejó a un picop volcado sobre esta ruta, así liberaron la vía.

OTRAS NOTICIAS: Los países que ofrecen ayuda a Venezuela tras los terremotos del miércoles

Durante la mañana de este jueves 25 de junio se reportó una colisión múltiple entre vehículos particulares en el kilómetro 11 de la CA-9, zona 25, en dirección al sur.

Del choque solo se reportaron daños materiales, aunque la vía quedó obstaculizada debido a que uno de los automóviles implicados quedó volcado sobre la cinta asfáltica.

Personal de tránsito se trasladó al lugar para brindar apoyo y despejar el tramo obstaculizado. 

Por medio de un video compartido por la Policía Municipal de Tránsito se observa que autoridades y conductores que permanecían en el área, ayudaron para despejar uno de los carriles afectados.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar