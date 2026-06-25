Así liberaron el paso luego que un vehículo volcara en la ruta al Atlántico (Video)

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Una colisión múltiple dejó a un picop volcado sobre esta ruta, así liberaron la vía.

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Durante la mañana de este jueves 25 de junio se reportó una colisión múltiple entre vehículos particulares en el kilómetro 11 de la CA-9, zona 25, en dirección al sur.

Del choque solo se reportaron daños materiales, aunque la vía quedó obstaculizada debido a que uno de los automóviles implicados quedó volcado sobre la cinta asfáltica.

Colisión múltiple entre vehículos particulares en el kilómetro 11 de la CA-9, zona 25, al sur. Personal de tránsito se traslada al lugar para brindar apoyo y despejar la vía con rapidez y seguridad. Se reportan únicamente daños materiales.



Tenga precaución al circular por la… pic.twitter.com/uezPrygOYr — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) June 25, 2026

Personal de tránsito se trasladó al lugar para brindar apoyo y despejar el tramo obstaculizado.

Por medio de un video compartido por la Policía Municipal de Tránsito se observa que autoridades y conductores que permanecían en el área, ayudaron para despejar uno de los carriles afectados.