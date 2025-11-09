Así fue el encendido del árbol navideño en Ciudad Cayalá (video)

La Navidad llegó oficialmente a Guatemala este fin de semana con el espectacular encendido del árbol en Ciudad Cayalá. Cientos de asistentes disfrutaron del ambiente festivo con villancicos y shows de duendes malabaristas,
OTRAS NOTICIAS: Arrancan los Desfiles Navideños en la ciudad de Guatemala
Desde la noche del sábado 8 de noviembre, la Navidad llegó a Ciudad Cayalá con el encendido del árbol.
La cuenta regresiva fue muy emotiva, pues cientos de asistentes dieron el conteo final para que las luces del árbol resplandecieran.
Ciudad Cayalá se preparó para recibir a sus asistentes con villancicos y duendes malabaristas, entre otras amenidades, mientras llegaba la hora esperada.
Durante la actividad se llevó a cabo un show musical, acompañado de Santa y sus duendes. El cierre fue al ritmo de una cumbia.
Y así fue como la Navidad llego a Cayalá:
Pero, la magia continuará siendo la protagonista de este lugar, pues el próximo 14 de diciembre, por tercer año consecutivo, realizarán su icónico desfile de globos gigantes.