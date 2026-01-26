Incendio consume un restaurante en Santa Elena Barillas (video)

Un incendio estructural se registró en el kilómetro 29, sector de Santa Elena Barillas, donde un restaurante fue consumido por las llamas.
Un incendio estructural se registró en la madrugada del pasado domingo 26 de enero en el kilómetro 29, en jurisdicción de Santa Elena Barillas, donde un restaurante fue consumido por las llamas.
Al lugar acudieron varias compañías de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar y extinguir el fuego.
Las labores se extendieron por más de tres horas, debido a la magnitud del siniestro. Las autoridades informaron que el incidente dejó daños materiales, sin que se reportaran personas heridas o víctimas mortales.
Bomberos continuaron luego de sofocar las llamas, con la evaluación del área para descartar riesgos adicionales y determinar las posibles causas del incendio.
Asimismo se utilizó maquinaria para retirar escombros y se realizan investigaciones para definir qué fue lo que inició el incendio.