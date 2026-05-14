Video revela como sucedió un accidente de tránsito en Villa Nueva

El video capta el momento exacto en el que sucede el accidente de tránsito.
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Este jueves 14 de mayo se reportó un accidente de tránsito en el kilómetro 16 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de la zona 6 de Villa Nueva.
El percance sucedió luego que un transporte pesado arrollara a un motociclista. Al lugar se presentaron Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron por algunos minutos para reanimar a la víctima sin resultados positivos.
Tras el hecho la PNC acordonó el área y se coordinó con el Ministerio Público para realizar las diligencias de ley. Asimismo, los agentes de la PMT brindaron apoyo con el paso vehicular ya que uno de los carriles está obstaculizado.
Tras unas horas del percance, Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva compartió un video en el que se documentó cómo sucedió el accidente.
Según se observa en la grabación, el motorista se conducía atrás de una vehículo cuando sucedió la tragedia: