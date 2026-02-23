Momento en que estudiante es víctima de robo en plena calle (video)

Una cámara de vigilancia permitió capturar el momento en el que una estudiante es despojada de su teléfono.
OTRAS NOTICIAS: Capturan a cinco hombres por evitar la captura de uno de ellos
Un robo quedó capturado gracias a una cámara de vigilancia en Patzicía, Chimaltenango luego que un joven acecha por algunos metros a una estudiante para poder despojarla del teléfono que ella utiliza.
En el video se puede observar que la estudiante iba cuesta arriba con su mochila mientras hablaba por teléfono, el joven la seguía a unos pocos pasos.
De repente, el ladrón se acerca y le arrebata el dispositivo móvil a la estudiante y sale huyendo del lugar.
Mira el video: