¡Queda grabado! Ataque armado tras discusión vial deja un herido en Xela (video)

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El hecho armado sucedió a plena luz del día este viernes 15 de mayo.

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Un ataque armado quedó grabado en video luego de que tres hombres discutían por un incidente vial en el Periférico y 24 avenida de la zona 7 de Quetzaltenango.

En las imágenes se observa el momento en que el conductor de un automóvil discute con dos motoristas, a quienes posteriormente empuja.

Segundos después, a uno de ellos lo golpea en el casco, por lo que el motorista desenfunda un arma de fuego y le dispara en la pierna derecha.

El atacante procede a retirarse junto a su acompañante, dejando a la víctima con herida de bala en la vía pública.

Mira aquí el video:

Disparan a una persona en Quetzaltenango, lo herien de bala en la 24 avenida y periférico, zona 7 de Xela. Se desconocen más detalles del caso. Viernes 15 de mayo 2026. Guatemala América Central.#Quetzaltenango #Xela #Guatemala



Vídeo Abuelo Candido Largotime, datos Cortesía. pic.twitter.com/rr8ghqLksK — Juan Cos Ambrosio (@juancosambrosio) May 15, 2026

Según indicaron los Bomberos Voluntarios, esta persona fue identificada como: Eddy Alberto Velásquez Rodas, a quien le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la sala de cirugía del Hospital Regional de Occidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para su evaluación médica.

*Con información de Erick Colop / Nuestro Diario