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¡Queda grabado! Ataque armado tras discusión vial deja un herido en Xela (video)

  • Por Geber Osorio
15 de mayo de 2026, 16:52
Una discusión en el tránsito provocó un ataque armado en Quetzaltenango. (Foto: Captura de video)

Una discusión en el tránsito provocó un ataque armado en Quetzaltenango. (Foto: Captura de video)

El hecho armado sucedió a plena luz del día este viernes 15 de mayo.

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Un ataque armado quedó grabado en video luego de que tres hombres discutían por un incidente vial en el Periférico y 24 avenida de la zona 7 de Quetzaltenango.

En las imágenes se observa el momento en que el conductor de un automóvil discute con dos motoristas, a quienes posteriormente empuja.

Segundos después, a uno de ellos lo golpea en el casco, por lo que el motorista desenfunda un arma de fuego y le dispara en la pierna derecha.

El atacante procede a retirarse junto a su acompañante, dejando a la víctima con herida de bala en la vía pública.

Mira aquí el video:

Según indicaron los Bomberos Voluntarios, esta persona fue identificada como: Eddy Alberto Velásquez Rodas, a quien le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la sala de cirugía del Hospital Regional de Occidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para su evaluación médica.

*Con información de Erick Colop / Nuestro Diario

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