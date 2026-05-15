Avioneta sufre un accidente en el aeródromo de Cobán

Una avioneta sufrió un accidente la tarde de este viernes 15 de mayo, en la pista de aviación de un aeródromo ubicado en la zona 12 de Cobán, Alta Verapaz.

De manera preliminar se dio a conocer que el piloto de la aeronave perdió el control por motivos que se desconocen.

No se reportaron víctimas heridas ni mortales tras el accidente. (Foto: Redes sociales)

Bomberos Voluntarios fueron alertados y tras su arribo le brindaron atención a los tripulantes quienes resultaron ilesos y solamente sufrieron de crisis nerviosa, según indicaron los socorristas.

Por lo tanto, no se reportaron personas heridas tras este incidente aéreo, solamente daños materiales.

Los socorristas atendieron a los tripulantes quienes solamente sufrieron de crisis nerviosa. (Foto: Bomberos Voluntarios)