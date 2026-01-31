Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Video! Cámara capta fuerte accidente de tránsito en zona 8

  • Por Geber Osorio
30 de enero de 2026, 18:34
Ciudad de Guatemala
La colisión ocurrió sobre la avenida Castellana, en la zona 8 capitalina. (Foto: Archivo/Soy502)

La colisión ocurrió sobre la avenida Castellana, en la zona 8 capitalina. (Foto: Archivo/Soy502)

En el percance vial se vieron involucrados un automóvil y un autobús del transporte colectivo.

OTRAS NOTICIAS: Hombre fallece dentro de vehículo en comercial ubicado en zona 12

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto de una colisión entre un automóvil y un Transurbano, en la avenida Castellana y 40 calle, en la zona 8 de la ciudad de Guatemala.

En las imágenes se observa cuando un automóvil de color blanco detiene su marcha debido a que aparentemente el semáforo está en luz amarilla.

Pero otro vehículo de color corinto que transitaba a su derecha, intenta hacer un giro prohibido y se cruza los dos carriles hacia su izquierda, hasta llegar en el tercer carril donde circulaba un Transurbano.

Este bus colectivo había acelerado para intentar pasar todavía, donde el semáforo estaba por cambiar a luz roja.

Debido a que ya no pudo frenar a tiempo, chocó justo en el costado del piloto del automóvil corinto, empujándolo y haciéndole perder el control al conductor, hasta impactar en un poste.

Mira aquí el video:

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar