¡Video! Cámara capta fuerte accidente de tránsito en zona 8

En el percance vial se vieron involucrados un automóvil y un autobús del transporte colectivo.
Una cámara de seguridad grabó el momento exacto de una colisión entre un automóvil y un Transurbano, en la avenida Castellana y 40 calle, en la zona 8 de la ciudad de Guatemala.
En las imágenes se observa cuando un automóvil de color blanco detiene su marcha debido a que aparentemente el semáforo está en luz amarilla.
Pero otro vehículo de color corinto que transitaba a su derecha, intenta hacer un giro prohibido y se cruza los dos carriles hacia su izquierda, hasta llegar en el tercer carril donde circulaba un Transurbano.
Este bus colectivo había acelerado para intentar pasar todavía, donde el semáforo estaba por cambiar a luz roja.
Debido a que ya no pudo frenar a tiempo, chocó justo en el costado del piloto del automóvil corinto, empujándolo y haciéndole perder el control al conductor, hasta impactar en un poste.