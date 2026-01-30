Hombre fallece dentro de vehículo en comercial ubicado en zona 12

Una persona con dolor pre-cordial se encontraba dentro de un vehículo en el parqueo de un comercial ubicado sobre la calzada Raúl Aguilar Batres, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala.

Por lo que se dio aviso a los Bomberos Municipales, quienes a su llegada evaluaron a un hombre de 50 años aproximadamente.

Sin embargo, tras realizarle maniobras RCP, utilizando equipo especial y a pesar de varios intentos de reanimación cardiopulmonar, se tuvo un resultado negativo, según indicaron los socorristas.

Al lugar se presentaron las autoridades competentes para realizar los trámites correspondiente tras el deceso de esta persona, que aún no ha sido identificada.

El cuerpo sin vida de la víctima se encontraba dentro de una camioneta parqueada en un comercial de zona 12. (Foto: Bomberos Municipales)