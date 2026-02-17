¡Video! Cámara capta momento en que mujer es atropellada y conductor cae de vehículo

-

El conductor quedó sobre la cinta asfáltica tras sufrir un fuerte golpe en la caída.

OTRAS NOTICIAS: Localizan ahogados a dos menores que estaban desaparecidos

Un accidente quedó grabado por una cámara de seguridad, en el que una mujer fue atropellada, en Sumpango, Sacatepéquez.

En las imágenes se logra observar el momento en que dos mujeres caminan en la orilla de una calle, debido a lo angosto de la banqueta.

De pronto, aparece un vehículo de dos ruedas a alta velocidad que transita sobre la calle, pero el conductor no se aleja de las acera y arrolla a una de las mujeres.

Posteriormente, la víctima cae al igual que el conductor que quedó herido metros más adelante, tras el fuerte impacto.

Vecinos y comerciantes del sector se acercan a los heridos para auxiliarlos y la víctima atropellada logró ser levantada con leves heridas.

Mira aquí el video:

Motorista atropelló a una mujer en Sumpango, Sacatepéquez. pic.twitter.com/OINwkYBdsQ — Impacto Noticias GT (@ImpactoNoticiGT) February 16, 2026

De momento se desconoce el estado de salud de ambas personas.