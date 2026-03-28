Intentaron ayudar a conductor accidentado y fueron atacados a balazos en la zona 9

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Las víctimas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial.

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Un incidente armado se registró la noche del pasado viernes 27 de marzo en la 6a. avenida y 2a. calle de la zona 9 capitalina, en donde dos hombres fueron atacados a balazos.

Bomberos Municipales fueron alertados y le brindaron atención prehospitalaria a las dos víctimas, quienes se encontraban con heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

Se trataba de un hombre de 18 años, quien tenía heridas en ambas piernas y un hombre de 24 años, quien fue herido en la pierna derecha, por lo que fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt, según informaron los socorristas.

(Foto: Bomberos Municipales)

El ataque armado

Las víctimas comentaron que se transportaban en un vehículo de dos ruedas cuando observaron que otro motorista había sufrido un accidente, por lo que habría caído de su vehículo.

Entonces, los dos jóvenes decidieron detenerse y tras descender de su vehículo para ayudar al motorista accidentado, este los atacó a disparos.

Las autoridades correspondientes se hicieron presentes al lugar para recabar datos y continuar con las investigaciones acerca de este hecho de violencia.