Camión pierde el control y causa múltiple colisión en Zacapa (Video)

Una cámara de vigilancia captó el momento exacto en el que sucedió una fuerte colisión en Zacapa.
Un accidente de tránsito quedó grabado en una cámara de vigilancia, el video muestra el momento en el que un camión pierde el control y termina colisionando contra vehículos particulares que transitaban en sentido contrario.
El percance sucedió este lunes 16 de febrero en el kilómetro 127 en jurisdicción de la aldea Santa Cruz, Río Hondo, Zacapa.
Uno de los conductores resultó gravemente herido por lo que fue trasladado a un centro asistencial.
Según testigos, el camión sufrió fallas mecánicas luego que un neumático estallara, aunque serán las autoridades quienes esclarezcan el origen del percance
Hasta el momento se reportan daños materiales.