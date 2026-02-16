Vehículo arrolla a una persona al intentar retroceder en San José Pinula (Video)

Tras haber dañado una motocicleta estacionada, retrocede y termina arrollando a una persona.
Un video ha circulado en redes sociales sobre un incidente que cobró la vida de una persona que caminaba en el Callejón Los Álvarez, San José Pinula.
Una cámara de vigilancia permitió capturar el momento exacto en el que el vehículo ingresa por una calle estrecha y al querer salir del lugar retrocede, pasa sobre una motocicleta y arrolla a una mujer que acompañada de un hombre caminaba por el lugar.
Información preliminar indica que se trata de una mujer de aproximadamente 65 años quien falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto. Además, otra persona también resultó herida durante el hecho.