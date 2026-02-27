Camión de volteo se empotra en un árbol y queda grabado (video)

El camión quedó en el arriate central luego de colisionar contra un árbol.
OTRAS NOTICIAS: Destruyó un puesto de venta, quiso escapar y terminó acorralado (Video)
Durante la noche del jueves 26 de febrero, quedó grabado desde una cámara de vigilancia el momento exacto en el que un camión de volteo sufre un percance en Villa Hermosa, San Miguel Petapa.
En el video se muestra que el transporte transitaba por la zona 7 del municipio ya mencionado, cuando por razones desconocidas termina colisionando contra un árbol que se encontraba en el arriate central de esta vía.
En otro ángulo del video se muestra que varias personas se acercaron tras el hecho a brindar apoyo al piloto del camión.
Mira el video: