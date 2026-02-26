Destruyó un puesto de venta, quiso escapar y terminó acorralado (Video)

Varios vehículos se vieron involucrados en un acto de violencia en medio de una calle de Coatepeque.
Un video ha circulado en redes sociales donde se muestra cómo varias personas se encuentran en una calle de Coatepeque, Quetzaltenango donde varias personas se encuentran peleando y discutiendo.
De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, un vehículo tipo picop color rojo colisiona contra el puesto de venta que se encuentra en la orilla de la calle y sigue la marcha.
Al intentar escapar, el automóvil fue rodeado por un grupo de personas que exigía que el conductor se hiciera responsable de los daños ocasionados.
En el video se puede observar que una persona daña una de las ventanas del vehículo con un tubo mientras que alrededor siguen los disturbios.