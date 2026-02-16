Video: Captan tiroteo en un partido de hockey en EEUU, tres personas murieron

-

Las imágenes quedaron grabadas por una cámara de seguridad en el interior de la pista de hockey.

Un tiroteo se registró este lunes 16 de febrero mientras se desarrollaba un partido en una pista de hockey ubicada en Pawtucket, Rhode Island, Estados Unidos.

Según reportes preliminares, indican que al menos tres personas fallecieron, entre ellos una menor de edad y el sospechoso del ataque armado. Además, otras tres personas habrían resultado heridas tras este violento hecho que, hasta el momento no se ha confirmado qué fue lo que lo ocasionó.

Sin embargo, el hombre armado parece haber estado apuntando a miembros de su propia familia, dijeron a CNN dos funcionarios de la ley que han sido informados sobre la situación, por lo que se habla de una disputa familiar.

En las imágenes se observa el momento en que se lleva a cabo el encuentro deportivo, pero el mismo se ve interrumpido luego de que se suscitara la balacera en el interior de las instalaciones. Los jugadores y público presente tratan de resguardarse inmediatamente luego de escucharse las detonaciones por arma de fuego.

Mira aquí el video:

WATCH: Video shows moment gunfire erupts at ice rink in Pawtucket, Rhode Island; multiple victims reported pic.twitter.com/ow9iqZpQAB — BNO News (@BNONews) February 16, 2026

El sospechoso murió tras sufrir una herida de bala autoinfligida después de disparar, dijo la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, en una conferencia de prensa.