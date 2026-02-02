Video: Una cisterna vuelca y derrama su combustible en la carretera

Pobladores del área al ver que se derramaba el combustible empezaron a recolectarlo con botes y recipientes plásticos
OTRAS NOTICIAS: Explosión en cohetería dejó pérdidas por más de un millón de quetzales
Un percance vial se reportó en el kilómetro 76 de la ruta al Pacífico, entre Siquinalá y Escuintla donde una cisterna de combustible perdió el control y derramó su contenido en la cinta asfáltica.
Hasta el momento se desconocen las causas por las que el piloto pudo haber perdido el control.
Tras la caída del transporte, un costado de la cisterna se vio afectada y empezó a expulsar combustible en la cinta asfáltica.
En el video se observa que los pobladores rápidamente llenan recipientes y galones del líquido derramado.
Mira el video:
Tras horas de trabajo en la regulación del paso por parte de Provial y coordinación de grúas se logró liberar el paso en ambos sentidos al mediodía de este lunes 02 de febrero.
Las autoridades recomiendan transitar con precaución y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito a nivel nacional.