Colisión deja un vehículo incendiándose en la calzada Atanasio Tzul

Durante el percance, uno de los vehículos terminó en llamas y dos peatones trasladados.
Durante las primeras horas de la mañana de este 26 de diciembre se reportó un percance vial en la Calzada Atanasio Tzul de la zona 12 que dejó a tres heridos que posteriormente fueron trasladados.
El accidente se reportó en la 18 calle de Calzada Atanasio Tzul en dirección al Sur cuando un automóvil y varias motocicletas colisionaron.
El automóvil se dio a la fuga y una de las motocicletas atropelló a dos peatones cuando perdió el control luego de la colisión. Después de que el vehículo de dos ruedas cayera a la cinta asfáltica prendió en llamas.
Al lugar se presentaron elementos de Bomberos Municipales donde brindaron atención prehospitalaria a los dos peatones y al conductor que posteriormente fueron trasladados a centros asistenciales.