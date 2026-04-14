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Graban colisión entre patrulla de la PNC y vehículo particular

  • Por Reychel Méndez
14 de abril de 2026, 12:29
Del accidente solo quedaron daños materiales. (Foto: Captura de video)

Del accidente solo quedaron daños materiales. (Foto: Captura de video)

La colisión quedó grabada desde una cámara de seguridad.

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Un video compartido en redes sociales evidenció el momento en el que una patrulla de la Policía Nacional Civil y un vehículo particular protagonizaron un accidente vial.

El hecho se registró este martes 14 de abril en el kilómetro 181 de la Ruta al Pacífico, en jurisdicción de Retalhuleu.

En el video se puede observar que el vehículo particular pide vía y la patrulla que viene atrás pega contra el auto el que se sale de la pista e impacta contra un inmueble.

Según la información obtenida por Jorge Chinchilla, portavoz de la PNC, de este percance solo se registraron daños materiales. 

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