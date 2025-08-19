(VIDEO) CR7 le gana a Benzema y Al Nassr avanza a la gran final

-

A pesar de quedarse con un jugador menos desde el minuto 25 por la expulsión de Sadio Mané, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo logró imponerse este martes por 2-1 al Al Ittihad de Karim Benzema, asegurando así su lugar en la final de la Supercopa de Arabia Saudita, que se disputa en Hong Kong.

El equipo de CR7 supo sobreponerse a la temprana desventaja numérica tras la tarjeta roja directa que recibió Mané por una acción sobre el portero Yousef. Antes de eso, el delantero senegalés había adelantado a su equipo con una gran definición tras un centro preciso del croata Marcelo Brozovic (minuto 10). Sin embargo, el empate no tardó en llegar, cortesía del neerlandés Steven Bergwijn, quien finalizó una buena jugada iniciada por el francés Moussa Diaby (16).

A pesar de contar con un jugador más, el conjunto dirigido por el francés Laurent Blanc no logró sacar provecho de la situación. El Al Nassr, bajo las órdenes del técnico portugués Jorge Jesus, se mantuvo firme y encontró el segundo gol con un pase en profundidad hacia Cristiano Ronaldo, quien asistió a su compatriota Joao Felix para que este anotara a portería vacía su primer gol con el club (minuto 61).

What a performance, João! pic.twitter.com/lQl1YkxQBJ — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 19, 2025

El propio Joao Felix estuvo cerca de aumentar la ventaja, pero el VAR anuló su segundo tanto por una falta previa de Cristiano Ronaldo. Además, un disparo del exjugador del Atlético de Madrid y del Barcelona se estrelló en el poste, impidiendo otro gol para su cuenta personal.

Finalista en la edición anterior, Al Nassr se medirá el sábado en la final al vencedor del duelo entre Al Ahli y Al Qadisiya, que se enfrentarán este miércoles, también en la ciudad de Hong Kong.