¡Cuidado peatones! Captan video de motos circulando sobre la banqueta (Video)

El video muestra a más de cinco motoristas sobre la acera peatonal.
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Un video en redes sociales ha indignado ya que en el mismo se ve a motociclistas circular sobre la acera.
La grabación muestra a más de cinco motociclistas que para rebasar la fila de vehículos de un tramo de bulevar Naranjo, se suben a la acera peatonal, obstaculizando el paso y poniendo en riesgo a personas que caminan por el área.
El video fue captado por un conductor que pasaba por este tramo de la zona 7, en la grabación se muestra que incluso, un peatón esquiva la fila de motocicletas para seguir caminando.
De acuerdo con el Artículo 184, inciso 11 de la Ley y Reglamento de Tránsito, señala una multa por transitar sobre las aceras es de de Q500.