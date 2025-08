(VIDEO) Emotiva ovación de Anfield para Diogo Jota en un amistoso

-

El experimental doble amistoso seguido este lunes entre Liverpool y Athletic de Bilbao se saldó con doble victoria inglesa (4-1 y 3-2) ante un conjunto español que ya sabe a lo que se puede enfrentar en su regreso a la Champions League.

Con un original formato de dos partidos seguidos de fogueo en un lapso de tres horas, los Reds demostraron por qué son vigentes campeones de la Premier League. En el primero de los dos duelos, los suplentes del Liverpool se mostraron aún más superiores al Athletic.

En el minuto 20 de ambos partidos, el numeroso público congregado en Anfield y los jugadores sobre el terreno de juego aplaudieron en memoria del portugués Diogo Jota. Este fue el primer partido de los reds en casa sin el delantero luso, que falleció en un accidente de tránsito en España.

After 20 minutes, Anfield paid tribute to Diogo Jota and his brother Andre Silva ❤️



(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/sR9R4Ycl2N — B/R Football (@brfootball) August 4, 2025

Fina puntería

Gorka Guruzeta (76) maquilló el resultado luego de que el joven atacante inglés de 16 años Rio Ngumoha (2), Darwin Núñez (5), un gol en propia del arquero Álex Padilla (42) y Harvey Elliott (58), marcasen para los locales.

En el segundo partido, ya con dos onces más reconocibles, con Mohamed Salah y el fichaje alemán Florian Wirtz por los locales, y Nico Williams con el conjunto vasco, también se vieron cinco goles.

El egipcio (14) y el neerlandés Gakpo (55, 70) marcaron para el Liverpool. Sancet y Gakpo en propia hicieron los goles de un Athletic que suma cinco derrotas seguidas esta pretemporada. Salah falló un penal en el tramo final.