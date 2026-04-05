El emotivo reencuentro entre Manchas y su amiga Estrella (Video)

Entre miradas de ternura, los visitantes de Antigua presenciaron el reencuentro de Manchas y su amiga Estrella
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Por medio de un video compartido en redes sociales se pudo observar uno de los reencuentros más emocionantes y emotivos entre dos perritos amigos.
Manchas ha sido reconocido en Antigua como "el perito de las procesiones" ya que ha acompañado a creyentes durante recorridos procesionales durante la cuaresma de este 2026 y habría sido rescatado durante los primeros días de Semana Santa debido a que tuvo complicaciones de salud debido a las lluvias.
Tras su rescate ha estado bajo resguardo y observación médica por el Refugio Sol y Luna. A pesar de ello, desde el pasado viernes fue visto junto a un cuidador en los cortejos procesionales.
Durante el Sábado de Gloria, Manchas se encontró con una perrita identificada como Estrella, quien acompañaba las filas de la procesión de la Soledad de San Felipe.
Ante la sorpresa de ambos caninos, ganaron la atención y miradas de los presentes. Ambos perritos se saludaron y jugaron brevemente, rebosando alegría ante su reencuentro.