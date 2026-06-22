Fuertes lluvias ponen en riesgo a conductores (Video)

Motorista y conductores de automóviles se han visto afectados por el clima de este lunes 22 de junio.
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Lluvias y lloviznas se han registrado durante la tarde de este lunes 22 de junio, en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala.
Uno de los lugares que ha presentado dificultad para transitar es la conocida subida de Lavarreda, en la zona 18 capitalina.
Un conductor logró evidenciar cómo se encuentra este tramo por medio de un video.
Las imágenes muestran que varias motocicletas trabajan para superar las corrientes de agua que descienden desde lo alto. Mientras, se observan varios vehículos que conducen lento este tramo.
Clima para esta semana
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que durante esta semana predominarán las mañanas con niebla o neblina en varias regiones del país. Después de las primeras horas del día, se espera un ambiente cálido y húmedo.
Se recomienda tener las precauciones necesarias a la hora de transitar cuando llueve.