Video: graban imprudencia de conductor en ruta Interamericana

  • Por Reychel Méndez
05 de enero de 2026, 10:58
El video capta a dos vehículos que realizaron maniobras peligrosas en una vía bastante transcurrida. (Foto: Redes Sociales)

Fueron dos vehículos los que decidieron hacer maniobras prohibidas en una de las vías más transitadas en Mixco. 

Un video se viralizó en redes sociales donde se muestra cómo la maniobra de un conductor generó complicaciones a la altura del km. 17.5 de la ruta Interamericana en jurisdicción de Mixco.

En las imágenes se puede observar que dos camionetas viran y obstaculizan los carriles, detienen el tránsito y cruzan en un lugar prohibido.

También se puede escuchar la bocina de los demás vehículos molestos por la imprudencia de ambos conductores.

Este tipo de maniobras están prohibidas ya que en dicho lugar se han reportado accidentes con anterioridad y retraso en la circulación vehicular. 

