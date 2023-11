Joven se tatúa el nombre de su novia y ella lo llama para terminar con él (video)

-

Un joven decidió tatuarse el nombre de su novia, pero ella lo llamó para terminar la relación.

El video de un joven que estaba intentando tener un gesto romántico con su pareja se volvió viral, pues ella lo llamó para cortar con él.

El momento quedó grabado en la cuenta de Jonathan Ulises, bajo el usuario de @jonatan_ulises, que decidió capturar el momento en que le plasmaban el nombre de su pareja en la piel de su cuello.

Aparentemente, el joven lo habría hecho para darle una sorpresa y, mientras él continuaba en el estudio del tatuador, su novia le llamó para terminar la relación que tenían.

En este metraje se logra escuchar por el altavoz del teléfono a la novia de Ulises decir que ya no quería nada con él: "Ya no quiero nada contigo y, por favor, no me vuelvas a buscar, bye".

En ese momento, el tatuador detiene su trabajo, mientras el joven lo mira sorprendido.

El video ha llegado a los 61.8 millones de reproducciones y 4 millones de "me gusta", con casi 10 mil comentarios, la mayoría dándole consejos al joven.

Entre algunos comentarios se lee que algunas personas recomendaron a Jonathan que se consiguiera otro novia con el mismo nombre e incluso hubo algunos tatuadores que aseguran que tatuarse el nombre de su pareja es uno de los peores errores que se pueden cometer.

*Con información de N+