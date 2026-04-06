Protestas y bloqueos por alza en el combustible este lunes

Preliminarmente se conoce que protestan por el incremento de precios en el combustible.
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Desde las primeras horas de este lunes 6 de abril, manifestantes bloquearon el retorno al final del periférico, en la zona 12 capitalina.
Según información preliminar, se trata de un grupo que denuncia el alta en el precio del combustible.
Se reporta tránsito detenido, incluso con vehículos en doble fila de trabajadores de la Universidad de San Carlos (Usac), quienes esperan ingresar al campus.
Antes de las 7:00 horas, la congestión alcanza desde el bulevar universitario hasta la 30 calle.
En el video se puede observar que dejan solamente un carril libre.
Los manifestantes se encuentran en el ingreso de la Universidad de San Carlos de Guatemala con capuchas que los identifican como parte de la comisión de "Orden".
Conductores han decidido utilizar varias rutas alternas.
Antes de las 7:00 horas, la congestión alcanza desde el bulevar universitario hasta la 30 calle.