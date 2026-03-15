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Momento en que avioneta despega previo al mortal accidente en San Marcos (video)

  • Por Geber Osorio
14 de marzo de 2026, 19:57
La aeronave despegó durante la tarde de este sábado, minutos antes de sufrir el accidente. (Foto: Captura de video de Leones Publicidad)

La aeronave despegó durante la tarde de este sábado, minutos antes de sufrir el accidente. (Foto: Captura de video de Leones Publicidad)

Las condiciones climáticas no eran tan favorables. En la aeronave se transportaban cuatro personas, entre ellos una mujer en estado de gestación.

EN CONTEXTO: Avioneta se desploma y deja personas fallecidas en San Marcos

Un video ha surgido del momento en que la avioneta Cessna 182 despegó previo a sufrir un mortal accidente en una zona montañosa del cantón Barrios de la aldea Villa Hermosa, en Esquipulas Palo Gordo, San Marcos.

La aeronave despegó de la pista de aviación ubicada en la zona 5 de ese mismo departamento, cuando a bordo se encontraban cuatro personas.

En las imágenes se observa que, las condiciones climáticas no eran tan favorables debido a que se presentaba nubosidad y sectores con neblina, como en las áreas montañosas.

Mira aquí el video:

Sin embargo, esta avioneta partió con total normalidad, minutos antes de que se accidentara, percance que provocó la muerte de sus cuatro tripulantes, entre ellos una mujer en estado de gestación.

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