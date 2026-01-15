Momento en el que bus escolar atropella a estudiante en Escuintla (video)

La estudiante cruzaba en paso de cebra cuando fue atropellada por un bus.
OTRAS NOTICIAS: Así funcionará el Aerometro en la ciudad (video)
Un video que circula en redes sociales donde se muestra el momento en que una estudiante fue atropellada por un bus en la 1.ª avenida de la ciudad de Escuintla, frente a un reconocido centro educativo.
La menor de edad cruzaba por el paso de cebra cuando el piloto del bus avanzó sin percatarse de su presencia ya que al cruzar, pasó por un punto ciego.
Tras unos minutos de angustia arribaron elementos de Bomberos Voluntarios quienes trasladaron a la menor a un centro asistencial debido a las lesiones que sufrió en las piernas.
Información preliminar indica que al retirar a la menor de la cinta asfáltica, el piloto se dio a la fuga.