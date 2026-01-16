Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Video: Pierde el control del tráiler y derriba postes de la energía eléctrica

  • Por Reychel Méndez
16 de enero de 2026, 09:34
El transporte pesado quedó frente a un supermercado. (Foto: Redes Sociales)

El transporte pesado quedó frente a un supermercado. (Foto: Redes Sociales)

El video muestra cuando el tráiler pierde el control y colisiona.

OTRAS NOTICIAS: Balacera a bordo de un bus deja cuatro heridos esta madrugada (Video)

Un aparatoso accidente quedó grabado en las cámaras de seguridad y muestran el momento exacto en que un vehículo del transporte pesado pierde el control y termina impactando contra postes de tendido eléctrico.

El accidente sucedió sobre la Avenida Centroamérica, zona 1 de Escuintla, en las primeras horas de este viernes 16 de enero.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), procedieron a aprehender al piloto por transitar en aparente estado de ebriedad. En el lugar se reportaron daños materiales. 

En la grabación se observa que debido a la fuerza del choque, el trailer derribó varios postes eléctricos que provocaron corto circuitos, finalmente el vehículo queda frente a un negocio impidiendo el paso a otros vehículos por algunas horas.

Luego del percance se presentaron trabajadores municipales para brindar apoyo en la limpieza del área y agentes de la PMT para agilizar el paso vehicular.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar