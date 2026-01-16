Video: Pierde el control del tráiler y derriba postes de la energía eléctrica

El video muestra cuando el tráiler pierde el control y colisiona.
Un aparatoso accidente quedó grabado en las cámaras de seguridad y muestran el momento exacto en que un vehículo del transporte pesado pierde el control y termina impactando contra postes de tendido eléctrico.
El accidente sucedió sobre la Avenida Centroamérica, zona 1 de Escuintla, en las primeras horas de este viernes 16 de enero.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), procedieron a aprehender al piloto por transitar en aparente estado de ebriedad. En el lugar se reportaron daños materiales.
En la grabación se observa que debido a la fuerza del choque, el trailer derribó varios postes eléctricos que provocaron corto circuitos, finalmente el vehículo queda frente a un negocio impidiendo el paso a otros vehículos por algunas horas.
Luego del percance se presentaron trabajadores municipales para brindar apoyo en la limpieza del área y agentes de la PMT para agilizar el paso vehicular.