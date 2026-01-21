Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Multitud da el último adiós a PNC que era originario de Guazacapán (video)

  • Con información de Catalina Jarquín / colaboradora
20 de enero de 2026, 19:59
Compañeros de la PNC, familiares, vecinos y seres queridos se despidieron del agente Luis Zetino. (Foto: Catalina&nbsp;Jarquín/colaboradora)

Compañeros de la PNC, familiares, vecinos y seres queridos se despidieron del agente Luis Zetino. (Foto: Catalina Jarquín/colaboradora)

Cientos de personas acompañaron las honras fúnebres de Luis Zetino, quien fue víctima de la violencia contra la PNC.

OTRAS NOTICIAS: PGN solicita apersonamiento en proceso penal contra "Liro Rebelde" por ataque a PNC

Entre llanto y consternación, cientos de personas se unieron al dolor de la familia de Luis Alexander Zetino Pérez, uno de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fue asesinado en los ataques terroristas del pasado domingo.

Vecinos de Chiquimulilla, Taxisco y de aldeas cercanas se unieron para despedir el cuerpo del agente en Guazacapán, Santa Rosa, lugar de donde era originario. 

En Guazacapán, Santa Rosa, le dieron el último adiós al agente Luis Zetino. (Foto: Catalina Jarquín/colaboradora)
En Guazacapán, Santa Rosa, le dieron el último adiós al agente Luis Zetino. (Foto: Catalina Jarquín/colaboradora)

El féretro fue llevado en hombros por compañeros de la institución policial y el ruido de las sirenas de las patrullas, junto al sonar de una banda musical que acompañaba a las cerca de mil personas que recorrieron a pie el camino desde su casa de habitación al camposanto.

A Zetino le sobreviven sus padres, esposa y cuatro hermanos, quienes aún no comprenden cómo una vida dedicada al servicio y ejemplar se haya perdido en manos criminales.

En multitud se despidieron del agente de la PNC asesinado. (Foto: Catalina Jarquín/colaboradora)
En multitud se despidieron del agente de la PNC asesinado. (Foto: Catalina Jarquín/colaboradora)

En redes sociales se han compartido videos de las honras fúnebres, en uno de ellos se observa el momento en que se realiza el traslado al cementerio, el cual es rodeado por cientos de personas, que acompañaron a los seres queridos de Luis Zetino en el doloroso momento.

Mira aquí el video: 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar