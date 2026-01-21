Multitud da el último adiós a PNC que era originario de Guazacapán (video)

-

Cientos de personas acompañaron las honras fúnebres de Luis Zetino, quien fue víctima de la violencia contra la PNC.

Entre llanto y consternación, cientos de personas se unieron al dolor de la familia de Luis Alexander Zetino Pérez, uno de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fue asesinado en los ataques terroristas del pasado domingo.

Vecinos de Chiquimulilla, Taxisco y de aldeas cercanas se unieron para despedir el cuerpo del agente en Guazacapán, Santa Rosa, lugar de donde era originario.

En Guazacapán, Santa Rosa, le dieron el último adiós al agente Luis Zetino. (Foto: Catalina Jarquín/colaboradora)

El féretro fue llevado en hombros por compañeros de la institución policial y el ruido de las sirenas de las patrullas, junto al sonar de una banda musical que acompañaba a las cerca de mil personas que recorrieron a pie el camino desde su casa de habitación al camposanto.

A Zetino le sobreviven sus padres, esposa y cuatro hermanos, quienes aún no comprenden cómo una vida dedicada al servicio y ejemplar se haya perdido en manos criminales.

En multitud se despidieron del agente de la PNC asesinado. (Foto: Catalina Jarquín/colaboradora)

En redes sociales se han compartido videos de las honras fúnebres, en uno de ellos se observa el momento en que se realiza el traslado al cementerio, el cual es rodeado por cientos de personas, que acompañaron a los seres queridos de Luis Zetino en el doloroso momento.

