Pelea entre pilotos y ayudantes queda grabada (video)

Entre ayudantes y conductores se van a los golpes en medio de la carretera
Un video se ha viralizado en redes sociales luego que un usuario grabara la riña entre dos unidades de microbus en Quiché.
El hecho sucedió entre la ruta que va hacia Patzité del departamento ya mencionado. La pelea inició luego que los involucrados intercambiaran insultos.
Hasta el momento se desconoce el origen de la discusión. En el video se puede observar que dejaron los vehículos en medio de la vía, obstaculizando el paso por varios minutos.