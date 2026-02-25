Versión Impresa
Pelea entre pilotos y ayudantes queda grabada (video)

  • Por Reychel Méndez
25 de febrero de 2026, 12:55
Tras insultarse en repetidas ocasiones los involucrados se van a los golpes (Foto: Captura de video/Redes Sociales)

Entre ayudantes y conductores se van a los golpes en medio de la carretera 

Un video se ha viralizado en redes sociales luego que un usuario grabara la riña entre dos unidades de microbus en Quiché. 

El hecho sucedió entre la ruta que va hacia Patzité del departamento ya mencionado. La pelea inició luego que los involucrados intercambiaran insultos.

Hasta el momento se desconoce el origen de la discusión. En el video se puede observar que dejaron los vehículos en medio de la vía, obstaculizando el paso por varios minutos. 

