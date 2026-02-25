Conductor colisiona contra bus extraurbano que estaba detenido (Video)

Un motociclista impactó en la parte trasera de un autobús que estaba detenido mientras que varios pasajeros abordaban.
OTRAS NOTICIAS: ¡A toda velocidad! Tráiler se queda sin frenos y termina encunetado (video)
Este miércoles 25 de febrero se reportó un percance vial que dejó a una persona fallecida en Santa Lucía Cotzumalguapa.
El hecho sucedió en el kilómetro 88 de la ruta al Pacífico luego que por causas aún no establecidas el conductor de una motocicleta terminó colisionando en la parte trasera de un transporte colectivo.
Tras el choque el conductor resultó gravemente herido y fue asistido por Bomberos Voluntarios quienes lo trasladaron a un centro asistencial donde falleció. El hombre de 23 años fue identificado como Esvin Antonio Rustrián Chinchilla, quien al parecer se dirigía a su centro de trabajo.
En el video se puede observar al bus detenido en medio de la carretera cuando el motorista termina impactando en la parte trasera y sale expulsado a un lado de su vehículo.