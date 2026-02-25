-

¡A toda velocidad! Tráiler se queda sin frenos y termina encunetado (video)Tras el percance el piloto resultó herido, en el lugar se reportan daños materiales.

En la tarde del pasado martes 24 de febrero se reportó un percance vial donde un tráiler se quedó sin frenos en un tramo de la antigua ruta de Palín a Escuintla.

De acuerdo con testigos, el tráiler terminó encunetado en el kilómetro 50 de la ruta ya mencionada, dejando al piloto lesionado y la vía completamente cerrada.

De acuerdo con el conductor al percatarse de que había perdido el sistema de frenos empezó a maniobrar para tratar de no colisionar contra otros vehículos hasta que terminó impactando a la orilla de la carretera donde la estructura del trailer quedó destruída.

Al lugar se presentaron Bomberos Municipales Departamentales, quienes brindaron primeros auxilios y posteriormente trasladaron al conductor quien presentaba distintos golpes que necesitaron atención hospitalaria.

En el video se puede observar que el tráiler se conduce a extrema velocidad desde dos ángulos, donde también se puede escuchar el estruendo al colisionar.

El incidente dejó a otros conductores paralizados tras percatarse del hecho.