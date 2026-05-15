Colectivo Artesana exige proteger a hijos de reclusas

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El colectivo indicó que las autoridades debieron actuar con anticipación para evitar que niños y sus madres quedaran expuestos a riesgos.

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El Colectivo Artesana exigió la protección inmediata de 35 niñas y niños que viven con sus madres en el Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, tras los disturbios registrados el pasado jueves en la cárcel ubicada en la zona 18 capitalina.

En un comunicado, la organización expresó su preocupación por la exposición a riesgos y la intoxicación por gas lacrimógeno sufrida por menores de edad durante el motín. "La protección de la vida y la seguridad de las niñas y niños debe ser la prioridad absoluta", señaló el colectivo.

Según el pronunciamiento, varios menores requirieron atención médica y fueron trasladados al centro para hombres Anexo B como medida preventiva.

El motín, ocurrido el miércoles, dejó al menos 21 niños intoxicados y varias privadas de libertad afectadas por golpes y problemas respiratorios, de acuerdo con reportes de cuerpos de socorro y autoridades penitenciarias.

Autoridades penitenciarias y cuerpos de socorro atendieron la emergencia en Santa Teresa. (Foto: CVB)

Las peticiones

Artesana afirmó que las unidades de inteligencia y seguridad debieron actuar con anticipación para evitar la crisis y demandó que las peticiones de las reclusas sean atendidas mediante diálogo y mediación. "Es imperativo evitar medidas de presión que pongan en riesgo la vida de las mujeres y de la niñez", subrayó.

La organización también solicitó la intervención urgente de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación y la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura para garantizar el interés superior de la niñez.