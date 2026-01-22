Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

El video que revela la muerte de un hombre en Jocotán, Chiquimula

  • Por Reychel Méndez
22 de enero de 2026, 13:10
El hombre quedó tendido en la banqueta tras accionar un arma de fuego. (Foto: Captura de video/Redes Sociales)

El hombre quedó tendido en la banqueta tras accionar un arma de fuego. (Foto: Captura de video/Redes Sociales)

Preliminarmente se sabía que había muerto por ataque armado aunque un video muestra lo contrario.

OTRAS NOTICIAS: Captan a piloto de bus extraurbano manejando a toda velocidad (video)

Un hombre identificado como Hugo Vargas de 53 años perdió la vida el pasado 21 de enero en Chiquimula, por una herida de arma de fuego. 

En las imágenes se puede observar que el ahora fallecido se encontraba junto a dos hombres más en la banqueta del barrio El Cementerio, en Jocotán, del departamento ya mencionado, cuando acciona un arma de fuego y dispara al aire.

Luego de disparar el hombre cae tendido en la banqueta. El hecho sucedió con vecinos transitando al rededor, que al ver la escena se alejaron. 

En el video también se observa que los acompañantes de Vargas toman el arma de fuego y la meten dentro de un costal para luego retirarse. 

Capturan a uno de los hombres que acompañaban a Hugo Vargas

Luego del fallecimiento de Vargas, elementos de la PNC realizaron investigaciones hasta dar con Virgilio García Ramos, de 40 años quien llevaba en una bolsa negra una pistola marca Daewoo, calibre 9 milímetros.

El arma coincide con la descripción y licencia de portación asociada a la persona fallecida, además que la pistola tenía una munición en la recámara y otra en el cargador.

El arma incautada servirá para fortalecer la investigación. (Foto: Redes Sociales)
El arma incautada servirá para fortalecer la investigación. (Foto: Redes Sociales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar