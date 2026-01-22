El video que revela la muerte de un hombre en Jocotán, Chiquimula

Preliminarmente se sabía que había muerto por ataque armado aunque un video muestra lo contrario.
OTRAS NOTICIAS: Captan a piloto de bus extraurbano manejando a toda velocidad (video)
Un hombre identificado como Hugo Vargas de 53 años perdió la vida el pasado 21 de enero en Chiquimula, por una herida de arma de fuego.
En las imágenes se puede observar que el ahora fallecido se encontraba junto a dos hombres más en la banqueta del barrio El Cementerio, en Jocotán, del departamento ya mencionado, cuando acciona un arma de fuego y dispara al aire.
Luego de disparar el hombre cae tendido en la banqueta. El hecho sucedió con vecinos transitando al rededor, que al ver la escena se alejaron.
En el video también se observa que los acompañantes de Vargas toman el arma de fuego y la meten dentro de un costal para luego retirarse.
Capturan a uno de los hombres que acompañaban a Hugo Vargas
Luego del fallecimiento de Vargas, elementos de la PNC realizaron investigaciones hasta dar con Virgilio García Ramos, de 40 años quien llevaba en una bolsa negra una pistola marca Daewoo, calibre 9 milímetros.
El arma coincide con la descripción y licencia de portación asociada a la persona fallecida, además que la pistola tenía una munición en la recámara y otra en el cargador.