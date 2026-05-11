Mujer cae de un microbús cuando intentaba abordarlo

Una cámara de vigilancia dejó registrado el momento donde la mujer termina en el suelo.
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Una cámara de vigilancia evidenció el momento en el que una mujer intentaba abordar un microbús en Quetzaltenango.
Según los datos compartidos en el video, el hecho sucedió en el municipio de La Esperanza durante la mañana de este lunes 11 de mayo.
En el video se muestra que varias personas personas estaban esperando que el transporte pasara para poder abordar y dirigirse a sus destinos, tras unos minutos el microbús espera a que suban los pasajeros e inicia la marcha sin fijarse que una mujer aún no había entrado al vehículo.
El transporte avanza varios metros con la pasajera colgando hasta que esta decide soltarse y cae a la cinta asfáltica.
En las imágenes se observa que el microbús hace el intento de detenerse varias veces, pero finalmente termina avanzando.