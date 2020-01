Los videos del ataque de Irán a base militar de Estados Unidos

Irán lanzó una serie de ataques con misiles contra bases estadounidenses en Irak, informó la televisión estatal iraní, diciendo que los misiles habían sido lanzados como la apertura de la "venganza" de Teherán por el asesinato de Estados Unidos la semana pasada de un alto general iraní.

Este es el video de la televisión iraní:

#Iran start attacks against #US firing dozens of missiles at Ain al-Asad airbase in #Iraq.

According to Iranian TV, video shows the rocket fire. #insm_iq #Iraq pic.twitter.com/oprWD3Ff74 — علي رفيع (@AliRafee86) January 7, 2020

Los nueve cohetes cayeron en la noche del martes en la base aérea de Ain al Assad, en el desértico oeste de Irak, donde están desplegadas tropas estadounidenses, dijo a la AFP una fuente de seguridad.

Este ataque ocurre después que grupos armados pro-iraníes en Irak prometieron unir fuerzas para responder al ataque realizado por un dron estadounidense el viernes en Bagdad, que mató al influyente general iraní Qasem Soleimani y el jefe militar iraquí Abú Mahdi al Muhandis.

Missiles in the air.. destination? US military bases.



Ww3 is here with us#migunamiguna#IranvsUSA #IranAttacks pic.twitter.com/dGnIuyqaSh — Antony Tito Sammy (@tito_antony) January 7, 2020

En tanto, La Casa Blanca informó que Donald Trump sigue de cerca reportes de ataque a base con tropas de EEUU en Irak.