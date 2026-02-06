Surgen nuevos videos sobre los hombres armados que atacaron una vivienda en Izabal

Nuevos videos muestran cómo cinco vehículos todo terreno y una docena de hombres armados atacaron una vivienda en Los Amates, Izabal.
OTRAS NOTICIAS: ¡Una docena de hombres armados! Así fue el ataque contra una vivienda en Izabal
Un ataque armado quedó registrado en video en Los Amates, Izabal, donde cinco vehículos transportaban hombres armados con fusiles que atacaron en repetidas ocasiones una vivienda.
En el domicilio se encontraban guardaespaldas que repelieron el ataque y tras varios segundos de intercambio de balas, los atacantes decidieron fugarse.
Estos son los videos donde se observan otros ángulos del incidente.
En la grabación se puede que los otros vehículos llegan al lugar como refuerzo.