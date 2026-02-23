¡Prepárate! Se viene más frío y el viento soplará con mayor fuerza

Sal abrigado, pues el viento alcanzará velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora.
Desde la noche del pasado domingo, el frente frío número 12 de la temporada comenzó a cruzar el territorio nacional, provocando lluvias y un notable descenso de la temperatura en distintos departamentos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Según el pronosticador Cleofas Culajay, los mayores acumulados se registraron en el norte del país, destacando Cobán, Alta Verapaz, donde se reportaron 62 milímetros de lluvia.
El especialista detalló que en el altiplano central las temperaturas oscilarán este lunes 23 de febrero entre 20 y 23 grados, en occidente entre 18 y 21 grados, mientras que en la región sur se prevén máximos de 28 a 31.
Además de las precipitaciones, se espera viento con velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora, afectando principalmente occidente, el altiplano central y los valles de oriente.
En la época fría 2025-2026 se han atendido 196 emergencias, de acuerdo con estadísticas de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).