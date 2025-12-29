Viento acelerado y bajas temperaturas se esperan para este martes

Si vas a salir, no olvides abrigarte bien, pues el viento soplará fuerte.
Para este último martes del año, 30 de diciembre, se esperan lloviznas ligeras en las primeras horas del día en la mayor parte del territorio nacional.
Debido al desplazamiento de un frente frío, se prevé viento acelerado y bajas temperaturas.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), por la tarde habrá nublados de parciales a totales en las regiones del norte al centro del país.
Se prevén posibles lluvias acompañadas de actividad eléctrica en Caribe y Franja Transversal del Norte.