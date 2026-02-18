Viento y calor: así estará el clima este jueves 19 de febrero

El ambiente cálido y soleado persistirá durante el día.
OTRAS NOTICIAS: ¡Es falso! El mensaje que guatemaltecos están recibiendo por "cobro de multas"
Para este jueves 19 de febrero se espera un ambiente cálido y soleado. El cielo estará despejado en la mayor parte del país.
Sin embargo, el viento del norte seguirá soplando.
Por la tarde habrá un mayor desarrollo de nubes sobre la cadena volcánica, con posibles lluvias.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) pronostica bruma o humo en Bocacosta y Pacífico.
Por la noche y madrugada continuará el frío, sobre todo en Occidente y Altiplano Central.