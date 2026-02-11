Versión Impresa
Viento de día y frío de noche: así estará el clima este jueves

  • Por Jessica González
11 de febrero de 2026, 15:52
El viento seguirá soplando con fuerza. (Foto: archivo/Soy502)

El día estará soleado, pero durante la noche bajará la temperatura.

Este jueves 12 de febrero amanecerá con nublados y posibles lloviznas en las regiones del Caribe y Franja Transversal del Norte.

Las temperaturas serán muy bajas en el Occidente y centro del país. 

La mañana estará soleada, pero el viento del norte soplará con fuerza, sobre todo en el centro y valles de oriente.

Por la tarde, noche y madrugada bajará la temperatura, especialmente en los lugares más altos de Occidente y Altiplano Central.

