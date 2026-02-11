Viento de día y frío de noche: así estará el clima este jueves

El día estará soleado, pero durante la noche bajará la temperatura.
OTRAS NOTICIAS: El desgarrador mensaje de la esposa de fallecido en accidente en zona 13
Este jueves 12 de febrero amanecerá con nublados y posibles lloviznas en las regiones del Caribe y Franja Transversal del Norte.
Las temperaturas serán muy bajas en el Occidente y centro del país.
La mañana estará soleada, pero el viento del norte soplará con fuerza, sobre todo en el centro y valles de oriente.
Por la tarde, noche y madrugada bajará la temperatura, especialmente en los lugares más altos de Occidente y Altiplano Central.